Schwerer Unfall in Berchtesgaden: VW-Pickup und BMW krachen frontal ineinander

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Auf der Königsseer Straße (B20) in Berchtesgaden-Mitterbach hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden verletzt.

Von Benedikt Zinsmeister

Berchtesgaden - Im Berchtesgadener Gemeindeteil Mitterbach hat es am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr heftig gekracht. Drei Menschen wurden bei einem Unfall auf der Königsseer Straße (B20) teils schwer verletzt. Auslöser war wohl die Unachtsamkeit eines Urlaubers aus Köln.

Auf der Königsseer Straße sind zwei Autos am Freitagvormittag zusammengestoßen.
Auf der Königsseer Straße sind zwei Autos am Freitagvormittag zusammengestoßen.  © Angerer, BRK BGL

Ersten Ermittlungen der Berchtesgadener Polizei zufolge wollte der 34-jährige Urlaubsgast mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die Königsseer Straße auffahren und nahm dabei einem 55-jährigen Mann aus Sachsen, der mit seinem VW-Pickup auf der Bundesstraße in Richtung Königssee unterwegs war, die Vorfahrt.

Der Pickup-Fahrer wich auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, krachte dabei jedoch frontal in einen entgegenkommenden BMW, an dessen Steuer ein 62-Jähriger aus dem Raum Regensburg saß.

"Ersthelfer und Ärzte aus der Nachbarschaft kümmerten sich um die Verletzten und setzten bei der Integrierten Leitstelle Traunstein einen Notruf ab", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Betrunkener Chrysler-Fahrer baut Frontal-Crash mit drei Verletzten
Bayern Unfall Betrunkener Chrysler-Fahrer baut Frontal-Crash mit drei Verletzten

Die 62-jährige Beifahrerin des BMW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie mit schwerem Gerät aus dem Wagen. Nach einer Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen zum bereits am Tallandeplatz Schneewinkel wartenden Rettungshubschrauber "Christoph 14" gebracht, der die Verletzte ins Klinikum Traunstein flog.

Bilder vom Unfall auf Königsseer Straße in Berchtesgaden-Mitterbach

Die Rettungskräfte waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.
Die Rettungskräfte waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.  © Angerer, BRK BGL
Die Autos krachten frontal ineinander.
Die Autos krachten frontal ineinander.  © Angerer, BRK BGL
25.000 Euro Schaden entstand nach Polizeischätzung an den Fahrzeugen.
25.000 Euro Schaden entstand nach Polizeischätzung an den Fahrzeugen.  © Angerer, BRK BGL
Der Unfall ereignete sich auf Höhe Mitterbach.
Der Unfall ereignete sich auf Höhe Mitterbach.  © Angerer, BRK BGL
Drei Menschen wurden verletzt – eine Frau schwer.
Drei Menschen wurden verletzt – eine Frau schwer.  © Angerer, BRK BGL
Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte aus dem BMW.
Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte aus dem BMW.  © Angerer, BRK BGL
Die Feuerwehr schiebt den BMW von der Fahrbahn.
Die Feuerwehr schiebt den BMW von der Fahrbahn.  © Angerer, BRK BGL
Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte zu einem Hubschrauber.
Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte zu einem Hubschrauber.  © Angerer, BRK BGL
Die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph 14" brachte die Frau ins Klinikum Traunstein.
Die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph 14" brachte die Frau ins Klinikum Traunstein.  © Angerer, BRK BGL

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B20

Der 55-Jährige und der 62-Jährige wurde jeweils mittelschwer verletzt und mit Rettungswägen in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.

"Der 34-jährige Fahrer des aus dem Parkplatz kommenden Autos blieb unverletzt und wurde von den Beamten zum Unfallhergang befragt", berichteten die Rettungskräfte weiter.

Laut Polizei entstand an den Autos ein Schaden von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Königsseer Straße war während der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Titelfoto: Angerer, BRK BGL

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