Schwerer Unfall in Berchtesgaden: VW-Pickup und BMW krachen frontal ineinander

Berchtesgaden - Im Berchtesgadener Gemeindeteil Mitterbach hat es am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr heftig gekracht. Drei Menschen wurden bei einem Unfall auf der Königsseer Straße (B20) teils schwer verletzt. Auslöser war wohl die Unachtsamkeit eines Urlaubers aus Köln .

Auf der Königsseer Straße sind zwei Autos am Freitagvormittag zusammengestoßen. © Angerer, BRK BGL

Ersten Ermittlungen der Berchtesgadener Polizei zufolge wollte der 34-jährige Urlaubsgast mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die Königsseer Straße auffahren und nahm dabei einem 55-jährigen Mann aus Sachsen, der mit seinem VW-Pickup auf der Bundesstraße in Richtung Königssee unterwegs war, die Vorfahrt.

Der Pickup-Fahrer wich auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, krachte dabei jedoch frontal in einen entgegenkommenden BMW, an dessen Steuer ein 62-Jähriger aus dem Raum Regensburg saß.

"Ersthelfer und Ärzte aus der Nachbarschaft kümmerten sich um die Verletzten und setzten bei der Integrierten Leitstelle Traunstein einen Notruf ab", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Die 62-jährige Beifahrerin des BMW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie mit schwerem Gerät aus dem Wagen. Nach einer Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen zum bereits am Tallandeplatz Schneewinkel wartenden Rettungshubschrauber "Christoph 14" gebracht, der die Verletzte ins Klinikum Traunstein flog.