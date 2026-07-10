Rollerfahrer stürzt in Wald: Kinder sichern Unfallstelle ab

Furth im Wald - Zwei zwölfjährige Jungen haben nach einem Verkehrsunfall vorbildlich reagiert und die Unfallstelle abgesichert.

Ein Hubschrauber musste den Verletzten ins Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein 74 Jahre alter Rollerfahrer war bei Furth im Wald (Landkreis Cham) von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang in einen angrenzenden Wald hinuntergestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall am Donnerstag mittelschwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die beiden Jungen saßen demnach im Auto einer Ersthelferin, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam. Während die Frau den Verletzten versorge, zogen die Zwölfjährigen Warnwesten an und machten den nachfolgenden Verkehr auf die Unfallstelle aufmerksam, wie es weiter hieß.

Außerdem wiesen sie den hinzugerufenen Einsatzkräften den Weg. Nach Angaben der Polizei sind die beiden Kinder Mitglieder der Jugendfeuerwehr.