Vorfahrt missachtet: Jugendliche auf Motorrad und E-Bike krachen zusammen

Weiltingen - Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach wurden zwei Jugendliche bei einem Unfall verletzt.

Bei einem Unfall in Mittelfranken wurden zwei 16-Jährige verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Donnerstag gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße bei Weiltingen.

Ein 16-Jähriger auf einem Elektrorad fuhr von Ruffenhofen kommend und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße nach links in Richtung Frankenhofen abbiegen.

Trotz des Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren!" achtete er dabei wohl nicht auf den Verkehr und übersah einen ebenfalls 16-Jährigen, der auf einem kleinen Motorrad aus der Richtung Frankenhofen kam.

Es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei hatte der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen. Er erlitt Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Aalen geflogen werden.