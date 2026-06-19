Gleitschirm faltet sich zusammen: Pilotin stürzt ab und kracht in Baum

Neukirchen beim Heiligen Blut - Eine Gleitschirmfliegerin ist im Bayerischen Wald abgestürzt und an einem Baum hängengeblieben.

Eine 20-jährige Gleitschirmfliegerin ist im Bayerischen Wald abgestürzt, als sich ihr Schirm zusammenfaltete. (Symbolbild) © 123RF/drlange

Die Feuerwehr rettete die Frau schließlich aus 25 Metern Höhe mit einer Drehleiter.

Wie die Polizei mitteilte, war die 20-Jährige am Nachmittag am Berg Osser gestartet und mit ihrem Gleitschirm in Richtung Hohenbogen geflogen.

Sie geriet dabei in Turbulenzen: Weil der Auftrieb fehlte, faltete sich der Gleitschirm zusammen.

Daraufhin stürzte die Frau über einem Waldstück bei Neukirchen beim Heiligen Blut im Landkreis Cham ab.

Der Gleitschirm verfing sich an einem Baum. Eine Anwohnerin beobachtete den Unfall.