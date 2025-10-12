Gleitschirmpiloten stoßen in 50 Metern Höhe zusammen: Bäume bremsen Sturz

Oberstdorf - Am Samstag, gegen 15.15 Uhr, kollidierten im Landkreis Oberallgäu zwei Gleitschirmpiloten. Anschließend stürzten beide unkontrolliert in die Tiefe.

Die Gleitschirmflieger stürzten nach dem Zusammenstoß ab. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In 50 Metern Höhe sind zwei Gleitschirmpiloten bei Oberstdorf zusammengestoßen und abgestürzt. Die beiden Männer blieben nahezu unverletzt, da Bäume den Sturz der beiden abbremsten, wie die Polizei mitteilte.

Einer der beiden Piloten habe sich am Samstag so stark in einem Baum verheddert, dass er von der Bergwacht befreit werden musste.

Die Gleitschirme wurden schwerbeschädigt. Wie es zu dem Unfall bei der Vorbereitung des Landeanflugs kam, war zunächst unklar.