Graupelschauer in Unterfranken: Mehrere Unfälle, Leichenwagen betroffen
Von Christof Rührmair
Schweinfurt - Graupelschauer mit Starkregen hat am Mittwochnachmittag im Raum Schweinfurt für mehrere Unfälle mit rund einem halben Dutzend Autos auf den Autobahnen 70 und 71 gesorgt.
Auch ein Leichenwagen war beteiligt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Er transportierte allerdings zum Unfallzeitpunkt keinen Leichnam.
Meist schleuderten die Fahrzeuge gegen die Straßenbegrenzung, in einem Fall rutsche ein Auto gegen zwei weitere.
Schwere Verletzungen gab es laut Polizei nicht, allerdings muss mit einem hohen Sachschaden gerechnet werden. Die A70 wurde für die Unfallaufnahme und Bergung kurzzeitig gesperrt.
Titelfoto: News5