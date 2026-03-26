Graupelschauer in Unterfranken: Mehrere Unfälle, Leichenwagen betroffen

Schweinfurt - Graupelschauer mit Starkregen hat am Mittwochnachmittag im Raum Schweinfurt für mehrere Unfälle mit rund einem halben Dutzend Autos auf den Autobahnen 70 und 71 gesorgt.

Zum Glück hatte der Leichenwagen bei dem Unfall keinen Leichnam transportiert. © News5

Auch ein Leichenwagen war beteiligt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Er transportierte allerdings zum Unfallzeitpunkt keinen Leichnam.

Meist schleuderten die Fahrzeuge gegen die Straßenbegrenzung, in einem Fall rutsche ein Auto gegen zwei weitere.