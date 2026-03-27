Heftiger Zusammenstoß mit Lkw: 37-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Ering - Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr geriet ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Passau auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden polnischen Tanklaster zusammen, der mit Granulat beladen war.

Der Fahrer des weißen Autos überlebte den Unfall nicht. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein weißer Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem polnischen Lastwagen zusammen, der von Ering in Richtung Simbach unterwegs war.

Der 37-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Passau, der allein im Fahrzeug saß, erlitt dabei tödliche Verletzungen, während der 45-jährige Fahrer des Tanklastzugs unverletzt blieb.

Auch das BRK war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Für den Pkw-Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Rettungsdienst war mit drei Notärzten, darunter auch ein Team des Rettungshubschraubers, zwei Rettungswagen sowie dem Einsatzleiter Rettungsdienst im Einsatz und stellte während der technischen Rettungs- und Bergungsarbeiten die medizinische Absicherung der Einsatzkräfte sicher.