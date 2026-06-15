Holzarbeiten enden tödlich: 15-Jähriger von Baum erschlagen

Viechtach - Tödlicher Unfall : Ein 15-Jähriger ist bei Holzarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Regen von einem Baum erschlagen worden.

Der 15-Jährige fällte gemeinsam mit seinem Onkel einen Baum. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fällte der 15-Jährige am Freitag gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit seinem 46-jährigen Onkel auf dessen Waldstück einen Baum.

Als der Baum umstürzte, fiel er aus bislang ungeklärter Ursache auf den 15-Jährigen. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen.

Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle.