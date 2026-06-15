Holzarbeiten enden tödlich: 15-Jähriger von Baum erschlagen
Von Robin Pfeiffer und Paulina Sternsdorf
Viechtach - Tödlicher Unfall: Ein 15-Jähriger ist bei Holzarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Regen von einem Baum erschlagen worden.
Wie die Polizei mitteilte, fällte der 15-Jährige am Freitag gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit seinem 46-jährigen Onkel auf dessen Waldstück einen Baum.
Als der Baum umstürzte, fiel er aus bislang ungeklärter Ursache auf den 15-Jährigen. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen.
Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist noch ungeklärt, warum der Baum entgegen der vorgesehenen Fallrichtung umstürzte. Die Polizei untersucht die Hintergründe des tödlichen Unglücks.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa (Symbolfoto)