Schrecklicher Massencrash auf Bundesstraße - Kleinkind unter den Todesopfern
Weißenburg - Die Bilder lassen einem einen kalten Schauer über den Rücken laufen: Bei einem schweren Unfall sind am Sonntagnachmittag in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befindet sich ein kleines Kind.
Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Dacia gegen 16 Uhr auf der B2 in Richtung Weißenburg unterwegs. Zwischen den beiden Anschlussstellen Pleinfeld Nord und Pleinfeld Süd stand zu diesem Zeitpunkt ein Abschleppfahrzeug mit Pannenwagen auf dem rechten Standstreifen der Bundesstraße.
Der Dacia-Fahrer wechselte vermutlich aus diesem Grund auf den linken der beiden Fahrstreifen. Ein in gleicher Richtung fahrender Skoda geriet dabei aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr, der an dieser Stelle nur eine Fahrbahn zur Verfügung hat.
Ein entgegenkommender Mercedes konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur frontalen Kollision.
Im Skoda befanden sich den Angaben zufolge fünf Menschen, im Mercedes nur die Fahrerin.
Tödlicher Unfall auf B2: Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, Gutachter hinzugezogen
Zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren sowie ein vierjähriges Kleinkind erlitten durch die Wucht des Zusammenstoßes so schwere Verletzungen, dass sie diesen trotz sämtlicher Bemühungen der Rettungskräfte noch am Ort des Unfalls erlagen.
Die weiteren Insassen des Skoda, eine Frau und ein weiteres kleines Kind, wurden mit schwersten Verletzungen mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.
Zu der Schwere der Verletzungen der Mercedes-Fahrerin lagen zunächst keine Informationen vor.
Kurz darauf fuhren zwei weitere Fahrzeuge in die noch völlig ungesicherte Unfallstelle, was laut Polizei allerdings "glücklicherweise keine weiteren schwerer verletzten Personen zur Folge hatte".
Die B2 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, die nach dem Massencrash einem Trümmerfeld glich, musste komplett für den Verkehr gesperrt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.
Die Ermittlungen der Weißenburger Polizeiinspektion zum genauen Hergang des Unfalls laufen auf Hochtouren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der bei der Rekonstruktion helfen soll.
Titelfoto: NEWS5/Lars Haubner