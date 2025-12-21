Schrecklicher Massencrash auf Bundesstraße - Kleinkind unter den Todesopfern

Weißenburg - Die Bilder lassen einem einen kalten Schauer über den Rücken laufen: Bei einem schweren Unfall sind am Sonntagnachmittag in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befindet sich ein kleines Kind.

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B2 in Mittelfranken haben drei Menschen ihr Leben verloren. © NEWS5/Lars Haubner

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Dacia gegen 16 Uhr auf der B2 in Richtung Weißenburg unterwegs. Zwischen den beiden Anschlussstellen Pleinfeld Nord und Pleinfeld Süd stand zu diesem Zeitpunkt ein Abschleppfahrzeug mit Pannenwagen auf dem rechten Standstreifen der Bundesstraße.

Der Dacia-Fahrer wechselte vermutlich aus diesem Grund auf den linken der beiden Fahrstreifen. Ein in gleicher Richtung fahrender Skoda geriet dabei aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr, der an dieser Stelle nur eine Fahrbahn zur Verfügung hat.

Ein entgegenkommender Mercedes konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur frontalen Kollision.

Im Skoda befanden sich den Angaben zufolge fünf Menschen, im Mercedes nur die Fahrerin.