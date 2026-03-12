Horror-Unfall auf Bundesstraße! Renault Clio unter Lkw-Auflieger eingeklemmt: Fahrer in Lebensgefahr

Augsburg - Drei Stunden Sperrung nach einem Crash in Augsburg: Ein 26-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall in der Nacht auf Donnerstag auf der B17 lebensgefährlich verletzt worden.

Der Kleinwagen wurde unter dem Lkw-Auflieger eingeklemmt. © Christoph Bruder

Er sei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder Unaufmerksamkeit gegen Mitternacht auf den Lkw-Auflieger vor ihm gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin sei er darunter eingeklemmt worden.

Er musste den Angaben zufolge von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem völlig deformierten Renault Clio befreit werden.

Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen.

Der Fahrer des am Unfall beteiligten Lkw blieb unverletzt.

Die B17 war deshalb zwischen den Anschlussstellen Stuttgarter Straße und Holzweg für rund drei Stunden in Richtung Norden gesperrt.