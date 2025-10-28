Horror-Unfall in der Oberpfalz: Zwei Männer sterben bei Frontalzusammenstoß

Breitenbrunn - Ein regelrechtes Trümmerfeld hinterließ am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein Unfall auf der S2234 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Dabei kamen ein 59- und ein 34-Jähriger ums Leben.

Für die beiden Fahrer kam jede Hilfe zu spät, auch die Autos sind komplett zerstört. © Lars Haubner/ NEWS5

Laut Polizei seien die beiden Fahrer in einer leichten Kurve zwischen Breitenbrunn und Dietfurt mit ihren beiden Autos frontal kollidiert, teilte die Polizei mit.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls überschlug sich der beteiligte Audi und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Motorblock wurde vollständig aus dem Motorraum gerissen und mehrere Meter weit geschleudert.

Auch der am Unfall beteiligte Mercedes erlitt erhebliche Schäden und kam stark deformiert auf der Fahrbahn zum Stillstand. Trümmerteile waren über eine größere Strecke verteilt.

Beide beteiligten Männer starben trotz sofortiger Reanimationsversuche der Einsatzkräfte noch an der Unfallstelle. Sie befanden sich demnach jeweils allein in ihren Autos.