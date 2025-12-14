Unglück in Bayerischen Alpen: Frau stürzt 80 Meter über vereistes Felsgelände in die Tiefe

Oberstdorf - Eine Frau ist bei einer Wanderung in den Bayerischen Alpen abgestürzt. Die 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen bei dem Unglück .

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stürzte die Frau auf dem Weg zwischen Einödsbach und Waltenberger Haus etwa 80 Meter über vereistes Felsgelände in die Tiefe. Demnach wurde die Bergwacht Oberstdorf und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr alarmiert.

Die Helfer bargen die Frau und flogen sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

"Während des Einsatzes stellte sich dann heraus, dass die 30-Jährige zu einer insgesamt 18-köpfigen Wandergruppe aus der Ukraine gehörte", so die Polizei. Ziel der Wanderung sei der Winterraum des Waltenberger Hauses auf 2084 Metern gewesen.

Dort waren fünf Mitglieder der Gruppe zwischenzeitlich bereits angekommen und wollten nicht ins Tal gebracht werden. Die restlichen zwölf Mitglieder entschieden sich dazu, selbstständig wieder in Tal abzusteigen.