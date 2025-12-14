Schwerer Unfall beim Entladen von Lkw: Mann von Tür getroffen und unter Pellets begraben
Von Daniel Wieland
Egling - Beim Entladen eines Lastwagens ist ein Arbeiter in Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von einer Tür am Kopf getroffen und schwer verletzt worden.
Der 27-Jährige habe am Freitag gegen 19.30 Uhr Pellets entladen wollen und dafür die Ladeklappe geöffnet, teilte die Polizei mit.
Wegen der vollen Beladung habe die Tür jedoch so unter Druck gestanden, dass sie aufsprang und den Mann traf.
Anschließend sei er beinahe vollständig von den Pellets begraben worden, wie es hieß.
Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand keine. Die Kriminalpolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa