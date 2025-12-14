Schwerer Unfall beim Entladen von Lkw: Mann von Tür getroffen und unter Pellets begraben

Egling - Beim Entladen eines Lastwagens ist ein Arbeiter in Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von einer Tür am Kopf getroffen und schwer verletzt worden.

Der 27-Jährige wurde bei dem Betriebsunfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 27-Jährige habe am Freitag gegen 19.30 Uhr Pellets entladen wollen und dafür die Ladeklappe geöffnet, teilte die Polizei mit.

Wegen der vollen Beladung habe die Tür jedoch so unter Druck gestanden, dass sie aufsprang und den Mann traf.

Anschließend sei er beinahe vollständig von den Pellets begraben worden, wie es hieß.