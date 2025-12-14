Vom eigenen Wagen überrollt: Autofahrer (†62) erliegt seinen Verletzungen

Karlstadt - Im unterfränkischen Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ist am Samstagnachmittag ein 62 Jahre alter Mann von seinem eigenen Auto überrollt und dabei so schwer verletzt worden, dass er kurze später in Krankenhaus verstarb.

Der Rettungsdienst brachte den 62-Jährige in eine Klinik, wo der Mann dann aber seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, hatte sich der Wagen des Mannes aus noch unbekannter Ursache in Bewegung gesetzt.

Als der 62-Jährige dann versuchte, das führerlose Fahrzeug aufzuhalten, geriet er unter das Auto und wurde schwer verletzt eingeklemmt.

Einsatzkräfte der hinzugezogenen Feuerwehr konnten den Mann befreien und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut dem Polizeisprecher war auch ein Notfallseelsorger vor Ort, der sich um die Angehörigen kümmerte.

In der Klinik waren die Ärzte dann allerdings machtlos und der 62-Jährige erlag seinen schwersten Verletzungen.