Lebensgefahr! Zeugen retten Motorradfahrer nach Unfall aus Bach

Mit voller Wucht gegen die Leitplanke, dann in den Bach: Nach einem Unfall auf der B299 kämpft ein Motorradfahrer um sein Leben.

Von Marco Schimpfhauser

Weihmichl - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Weihmichl im Landkreis Landshut schwer verletzt worden.

Der 44 Jahre alte Verletzte wurde zuerst in ein Krankenhaus gebracht, später in eine Spezialklinik verlegt. (Symbolbild)
Der 44 Jahre alte Verletzte wurde zuerst in ein Krankenhaus gebracht, später in eine Spezialklinik verlegt. (Symbolbild)  © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ereignete sich der Unfall am Samstag auf der B299.

Laut aktuellem Ermittlungsstand verlor der Biker auf Höhe Oberndorf die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Straße ab.

"Dort prallte er gegen die Schutzplanke und wurde in den angrenzenden Bachlauf geschleudert, wo er zum Liegen kam", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Auto rammt Personenzug: Schock bei Kind und Zugführer
Bayern Unfall Auto rammt Personenzug: Schock bei Kind und Zugführer

Als Grund für den Unfall wurde von den Beamten überhöhte Geschwindigkeit genannt.

"Durch Ersthelfer konnte der Mann aus dem Bachlauf gezogen und erstversorgt werden." Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Noch in der Nacht wurde der weiter in Lebensgefahr schwebende Patient in eine Spezialklinik verlegt. Es wird weiter ermittelt. Die B299 musste für längere Zeit in dem Bereich gesperrt werden.

Titelfoto: 123rf/amitdnath

Mehr zum Thema Bayern Unfall: