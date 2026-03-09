Lebensgefahr! Zeugen retten Motorradfahrer nach Unfall aus Bach
Weihmichl - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Weihmichl im Landkreis Landshut schwer verletzt worden.
Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ereignete sich der Unfall am Samstag auf der B299.
Laut aktuellem Ermittlungsstand verlor der Biker auf Höhe Oberndorf die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Straße ab.
"Dort prallte er gegen die Schutzplanke und wurde in den angrenzenden Bachlauf geschleudert, wo er zum Liegen kam", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.
Als Grund für den Unfall wurde von den Beamten überhöhte Geschwindigkeit genannt.
"Durch Ersthelfer konnte der Mann aus dem Bachlauf gezogen und erstversorgt werden." Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.
Noch in der Nacht wurde der weiter in Lebensgefahr schwebende Patient in eine Spezialklinik verlegt. Es wird weiter ermittelt. Die B299 musste für längere Zeit in dem Bereich gesperrt werden.
Titelfoto: 123rf/amitdnath