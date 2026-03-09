Lebensgefahr! Zeugen retten Motorradfahrer nach Unfall aus Bach

Weihmichl - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Weihmichl im Landkreis Landshut schwer verletzt worden.

Der 44 Jahre alte Verletzte wurde zuerst in ein Krankenhaus gebracht, später in eine Spezialklinik verlegt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ereignete sich der Unfall am Samstag auf der B299.

Laut aktuellem Ermittlungsstand verlor der Biker auf Höhe Oberndorf die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Straße ab.

"Dort prallte er gegen die Schutzplanke und wurde in den angrenzenden Bachlauf geschleudert, wo er zum Liegen kam", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Als Grund für den Unfall wurde von den Beamten überhöhte Geschwindigkeit genannt.

"Durch Ersthelfer konnte der Mann aus dem Bachlauf gezogen und erstversorgt werden." Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.