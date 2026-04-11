Hubschrauber im Einsatz: Arbeiter gerät mit Fuß in Maschine

Aldersbach - Ein Mann ist bei einem Unfall während der Arbeit mit einer landwirtschaftlichen Maschine schwer verletzt worden.

Ein Hubschrauber brachte den verletzten Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Den Angaben der Polizei nach rutschte der 67-Jährige am Freitag gegen 14 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Aldersbach (Landkreis Passau) aus, als er die Maschine bediente.

Sein Fuß geriet daraufhin in eine Getreideschnecke, eine Art Transportrohr für Schuttgut.