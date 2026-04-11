Hubschrauber im Einsatz: Arbeiter gerät mit Fuß in Maschine
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Von Franziska Groll
Aldersbach - Ein Mann ist bei einem Unfall während der Arbeit mit einer landwirtschaftlichen Maschine schwer verletzt worden.
Den Angaben der Polizei nach rutschte der 67-Jährige am Freitag gegen 14 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Aldersbach (Landkreis Passau) aus, als er die Maschine bediente.
Sein Fuß geriet daraufhin in eine Getreideschnecke, eine Art Transportrohr für Schuttgut.
Die rotierende Spirale im Inneren quetschte einen Zeh des Mannes ein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa