Hubschrauber im Einsatz: Arbeiter gerät mit Fuß in Maschine

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Rettungseinsatz auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Aldersbach in Niederbayern: Ein Arbeiter stürzt, sein Fuß rutscht in eine Maschine.

Von Franziska Groll

Aldersbach - Ein Mann ist bei einem Unfall während der Arbeit mit einer landwirtschaftlichen Maschine schwer verletzt worden.

Ein Hubschrauber brachte den verletzten Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Hubschrauber brachte den verletzten Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Den Angaben der Polizei nach rutschte der 67-Jährige am Freitag gegen 14 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Aldersbach (Landkreis Passau) aus, als er die Maschine bediente.

Sein Fuß geriet daraufhin in eine Getreideschnecke, eine Art Transportrohr für Schuttgut.

Die rotierende Spirale im Inneren quetschte einen Zeh des Mannes ein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: