Hyundai kracht frontal in Tesla: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Neumarkt in der Oberpfalz - Bei einem Unfall in der Oberpfalz sind fünf Menschen teils schwer verletzt worden.

Der Hyundai schleuderte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite. © vifogra / Schmelzer

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Hyundai am Sonntag gegen 00.35 Uhr auf der Kreisstraße von Stauf kommend in Richtung Buchberg.

Etwa auf halber Strecke verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Tesla zusammen.

Der 20-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebte und notoperiert werden musste, berichtete die Polizei. Am Morgen war er den Angaben zufolge noch nicht außer Gefahr.

Ein Mitfahrer, der auf der Hyundai-Rückbank gesessen hatte, wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte beide ins Krankenhaus. Zwei Insassen im Tesla und der Beifahrer im Hyundai seien leicht verletzt worden, so die Einsatzkräfte.