In Lastenaufzug eingeklemmt: Geburtstagsfeier endet für 26-Jährigen tödlich

Sontheim - Bei einer Geburtstagsfeier im Landkreis Unterallgäu ist ein 26-Jähriger in einem Lastenaufzug von einem Getränkewagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er gemeinsam mit einem 17-jährigen Partygast in den Aufzug gestiegen.

Die Polizei ermittelt zum tödlichen Vorfall. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Nachdem sich der Aufzug in Bewegung gesetzt hatte, habe sich der Getränkewagen im Aufzug verkeilt. Dadurch sei der Aufzug stecken geblieben und der Mann wurde eingeklemmt.

Der 17 Jahre alte Mitfahrer sei körperlich unverletzt geblieben. Die Angehörigen und die während des Unfalls anwesenden Gäste wurden psychosozial betreut.

Oftmals fehle bei Lastenaufzügen im Vergleich zu Personenaufzügen eine Verkleidung im Innenraum, sagte ein Polizeisprecher.