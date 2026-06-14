Jugendliche schwebt nach Unfall mit E-Scooter in Lebensgefahr
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Dachsbach - Bei einem Unfall in Mittelfranken wurde eine Jugendliche lebensgefährlich verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 15-Jährige am Samstagmorgen mit einem E-Scooter auf der Neustädter Straße.
Nach dem Queren der Fahrbahn wollte sie auf den Gehweg auffahren. Als das Vorderrad des Rollers dabei gegen den Bordstein prallte, stürzte das Mädchen und prallte mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne.
Die 15-Jährige zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Am Scooter entstand ein Schaden in Höhe von rund hundert Euro, so die Polizei.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa