Jugendliche schwebt nach Unfall mit E-Scooter in Lebensgefahr

Dachsbach - Bei einem Unfall in Mittelfranken wurde eine Jugendliche lebensgefährlich verletzt.

Beim Auffahren auf einen Gehweg passierte das Unglück. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 15-Jährige am Samstagmorgen mit einem E-Scooter auf der Neustädter Straße.

Nach dem Queren der Fahrbahn wollte sie auf den Gehweg auffahren. Als das Vorderrad des Rollers dabei gegen den Bordstein prallte, stürzte das Mädchen und prallte mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne.