Jäger findet Mann bewusstlos unter Traktor: Ermittler haben Vermutung zur Unfallursache

Hirschaid - Im Norden von Bayern hat ein Jäger in der Nacht auf Sonntag einen bewusstlosen Mann unter einem Traktor entdeckt.

Der Mann kam mit seinem Traktor vom Weg ab. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Laut Polizei wurde der verletzte 36-Jährige gegen 23 Uhr in einem Waldstück östlich von Seigendorf (Landkreis Bamberg) entdeckt.

Den Ermittlern zufolge war der 36-Jährige mit einem kleineren Traktor vom Waldweg abgekommen, aus der Fahrerkabine gestürzt und wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Mann und übergab ihn an den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

Bei den Rettungsarbeiten fiel den Einsatzkräften ein starker Alkoholgeruch auf. Die Polizei vermutet darin die Ursache für den Unfall.