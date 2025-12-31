Junge (5) läuft einfach auf die Straße: Autofahrerin hat keine Chance

Ein Fünfjähriger läuft in Ingolstadt hinter einem geparkten Auto auf die Straße. Die Sicht auf den Gehweg ist für eine Autofahrerin eingeschränkt.

Von Annkathrin Stich

Ingolstadt - Ein Kind ist bei einem Unfall in Ingolstadt vor ein vorbeifahrendes Auto gelaufen und schwer verletzt worden.

Wegen der geparkten Autos war der Gehweg für eine Autofahrerin (48) nicht einsehbar. (Symbolfoto)
Wegen der geparkten Autos war der Gehweg für eine Autofahrerin (48) nicht einsehbar. (Symbolfoto)  © Sina Schuldt/dpa

Ein Rettungswagen brachte den Fünfjährigen in eine Kinderklinik, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge sei am Dienstag gegen 10 Uhr in Begleitung seiner Großmutter unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen geparkter Fahrzeuge in der Brucknerstraße sei die Sicht einer 48 Jahre alten Autofahrerin auf den Gehweg stark eingeschränkt gewesen.

Der Fünfjährige trat den Angaben zufolge unvermittelt hinter einem geparkten Wagen hervor.

Er sei in die rechte Seite des Autos der 48-Jährigen gelaufen. Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

