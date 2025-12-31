Junge (5) läuft einfach auf die Straße: Autofahrerin hat keine Chance

Ingolstadt - Ein Kind ist bei einem Unfall in Ingolstadt vor ein vorbeifahrendes Auto gelaufen und schwer verletzt worden.

Wegen der geparkten Autos war der Gehweg für eine Autofahrerin (48) nicht einsehbar. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Ein Rettungswagen brachte den Fünfjährigen in eine Kinderklinik, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge sei am Dienstag gegen 10 Uhr in Begleitung seiner Großmutter unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen geparkter Fahrzeuge in der Brucknerstraße sei die Sicht einer 48 Jahre alten Autofahrerin auf den Gehweg stark eingeschränkt gewesen.

Der Fünfjährige trat den Angaben zufolge unvermittelt hinter einem geparkten Wagen hervor.