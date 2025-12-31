Junge (5) läuft einfach auf die Straße: Autofahrerin hat keine Chance
Von Annkathrin Stich
Ingolstadt - Ein Kind ist bei einem Unfall in Ingolstadt vor ein vorbeifahrendes Auto gelaufen und schwer verletzt worden.
Ein Rettungswagen brachte den Fünfjährigen in eine Kinderklinik, wie die Polizei mitteilte.
Der Junge sei am Dienstag gegen 10 Uhr in Begleitung seiner Großmutter unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.
Wegen geparkter Fahrzeuge in der Brucknerstraße sei die Sicht einer 48 Jahre alten Autofahrerin auf den Gehweg stark eingeschränkt gewesen.
Der Fünfjährige trat den Angaben zufolge unvermittelt hinter einem geparkten Wagen hervor.
Er sei in die rechte Seite des Autos der 48-Jährigen gelaufen. Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa