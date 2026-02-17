 2.546

Junge (†8) mit Fahrrad wird von Laster überrollt und stirbt

Ein Junge will mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester eine Straße in Starnberg überqueren. Doch in diesem Moment biegt ein Lastwagen in die Straße ein.

Von Frederick Mersi

Starnberg - Ein acht Jahre alter Junge ist bei einem Unfall im oberbayerischen Starnberg von einem Kipplaster überrollt worden und gestorben.

Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Der Junge habe am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester den Tutzinger-Hof-Platz überqueren wollen, als der Lastwagen in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit.

Das Kind sei von den Reifen des Fahrzeugs überrollt worden. Nach einer Reanimierung am Unfallort sei der Junge in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort starb er laut Polizei an seinen schweren Verletzungen.

Gegen den 56 Jahre alten Lastwagenfahrer werde jetzt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Ein Gutachten soll bei der Klärung des genauen Unfallhergangs helfen.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

