Junge (†8) mit Fahrrad wird von Laster überrollt und stirbt
Von Frederick Mersi
Starnberg - Ein acht Jahre alter Junge ist bei einem Unfall im oberbayerischen Starnberg von einem Kipplaster überrollt worden und gestorben.
Der Junge habe am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester den Tutzinger-Hof-Platz überqueren wollen, als der Lastwagen in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit.
Das Kind sei von den Reifen des Fahrzeugs überrollt worden. Nach einer Reanimierung am Unfallort sei der Junge in ein Krankenhaus gebracht worden.
Dort starb er laut Polizei an seinen schweren Verletzungen.
Gegen den 56 Jahre alten Lastwagenfahrer werde jetzt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Ein Gutachten soll bei der Klärung des genauen Unfallhergangs helfen.
