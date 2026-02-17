Junge (†8) mit Fahrrad wird von Laster überrollt und stirbt

Starnberg - Ein acht Jahre alter Junge ist bei einem Unfall im oberbayerischen Starnberg von einem Kipplaster überrollt worden und gestorben.

Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Junge habe am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester den Tutzinger-Hof-Platz überqueren wollen, als der Lastwagen in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit.

Das Kind sei von den Reifen des Fahrzeugs überrollt worden. Nach einer Reanimierung am Unfallort sei der Junge in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort starb er laut Polizei an seinen schweren Verletzungen.



