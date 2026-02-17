Senior nimmt Familie die Vorfahrt: Zwei Kinder bei Unfall in Oberbayern verletzt

Großmehring - Fünf Menschen sind bei einem Unfall zwischen zwei Autos im oberbayerischen Landkreis Eichstätt leicht verletzt worden, darunter zwei vier und sechs Jahre alte Kinder.

Die Polizei ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Eine 35-Jährige war am Montag gegen 12.05 Uhr mit den beiden im Auto auf einer Staatsstraße 2335 bei Großmehring unterwegs, als ein 86-Jähriger ihnen die Vorfahrt nahm, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann aus Großmehring wollte demnach mit seinem VW Tiguan von der Kriegsstraße nach links in die Staatsstraße einbiegen und sei dabei mit dem Auto der Familie aus Kösching zusammengestoßen.

Alle Insassen der beiden Autos, darunter die 35-Jährige, die beiden Kinder sowie der 86 Jahre alte Fahrer und seine 76-jährige Ehefrau kamen nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Gegen den 86-Jährigen ermittle die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.