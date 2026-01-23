Kapitän verliert Kontrolle über Schiff: Main-Donau-Kanal gesperrt

Hausen - Der Main-Donau-Kanal ist in Oberfranken nach einem Schiffsunfall vorerst gesperrt.

Nach einem Schiffsunfall musste der Main-Donau-Kanal gesperrt werden. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Vor der Schleuse Hausen im Landkreis Forchheim ist am Donnerstag ein 110 Meter langes Güterschiff havariert, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilte.

Demnach fiel die Ruderanlage aus, der niederländische Kapitän verlor deswegen die Kontrolle über sein Schiff. Dieses stellte sich quer, kollidierte mit Bug und Heck an beiden Ufern und schlug leck.

Laut Polizei drang viel Wasser in den Hauptmaschinenraum, die Feuerwehr Hausen hielt das Schiff jedoch mit Pumpen über Wasser. Eine Spezialfirma dichtete das Leck in der Nacht ab, die Schifffahrt ist in dem betroffenen Teil des Kanals bis auf Weiteres eingestellt.

Erst in der vergangenen Woche war auf dem Main-Donau-Kanal ein Güterschiff bei Fürth leckgeschlagen, dies hatte zu Verzögerungen im Verkehr auf der 1992 eröffneten Wasserstraße geführt.