Lkw-Fahrer biegt ab und hört plötzlich Hilfeschreie

Rosenheim - Ein Lkw-Fahrer hat in Rosenheim eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall erfasst und 100 Meter mitgeschleift.

An einer Kreuzung in Rosenheim erfasste ein Lkw eine Fahrradfahrerin (31) und schleifte sie mit. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Die 31-Jährige wollte am Donnerstag an einer Kreuzung auf dem Radweg die Bundesstraße 15a überqueren, wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte.

Der Lkw-Fahrer bog demnach rechts ab und bemerkte den Zusammenprall nicht. Das Fahrrad habe sich dabei im Radkasten des Lastwagens verklemmt. Die junge Frau konnte sich den Angaben nach nicht befreien.

Der 40 Jahre alte Mann am Steuer blieb laut Polizei erst nach 100 Metern stehen, als er die Hilfeschreie der Radlerin hörte. Das Fahrrad war mit abgerissenem Lenker und verbogenem Vorderrad schwer beschädigt.

Die 31-Jährige erlitt jedoch lediglich Schürfwunden im Gesicht und weitere leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.