Tödlicher Unfall in Klinikum-Parkhaus: Frau rast mit Auto gegen Betonmauer

Bei einem Unfall im Parkhaus des Klinkums Traunstein ist eine Frau gestorben.

Von Benedikt Zinsmeister

Traunstein - Eine 83-Jährige ist bei einem Unfall im Parkhaus des Klinikums Traunstein in Oberbayern tödlich verunglückt.

Die Front des VW wurde bei dem Unfall stark verformt.
Die Front des VW wurde bei dem Unfall stark verformt.

Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in der Tiefgarage n der Wolkersdorfer Straße.

Demnach durchbrach die Seniorin zuerst eine Schranke bei der Einfahrt zu dem Parkhaus und fuhr anschließend "mit hoher Geschwindigkeit" die Rampe in das Untergeschoss hinunter, wo sie schließlich mit ihrem VW Kombi frontal in eine Betonmauer krachte.

Trotz Reanimationsversuchen verstarb die 83-Jährige noch am Unfallort.

"Ob eine akute Erkrankung unfallursächlich war und die Dame deshalb verstarb, oder infolge des Aufpralls, wird derzeit untersucht", so die Polizei.

Unfall in Parkhaus von Klinikum Traunstein: Polizei sucht Zeugen

Bevor der Wagen die Betonwand rammte, durchbrach die Frau eine Schranke bei der Einfahrt.
Bevor der Wagen die Betonwand rammte, durchbrach die Frau eine Schranke bei der Einfahrt.
Die Fahrerin verstarb noch am Unfallort.
Die Fahrerin verstarb noch am Unfallort.

Ein Gutachter wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Am Wagen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 € geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 08619730 zu melden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

