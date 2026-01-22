Tödlicher Unfall in Klinikum-Parkhaus: Frau rast mit Auto gegen Betonmauer

Traunstein - Eine 83-Jährige ist bei einem Unfall im Parkhaus des Klinikums Traunstein in Oberbayern tödlich verunglückt.

Die Front des VW wurde bei dem Unfall stark verformt. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in der Tiefgarage n der Wolkersdorfer Straße.

Demnach durchbrach die Seniorin zuerst eine Schranke bei der Einfahrt zu dem Parkhaus und fuhr anschließend "mit hoher Geschwindigkeit" die Rampe in das Untergeschoss hinunter, wo sie schließlich mit ihrem VW Kombi frontal in eine Betonmauer krachte.

Trotz Reanimationsversuchen verstarb die 83-Jährige noch am Unfallort.

"Ob eine akute Erkrankung unfallursächlich war und die Dame deshalb verstarb, oder infolge des Aufpralls, wird derzeit untersucht", so die Polizei.

