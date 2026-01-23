Tödlicher Unfall im Parkhaus: Auto durchbricht Schranke und kracht gegen Mauer

Traunstein - Eine 83-Jährige ist im Parkhaus des Klinikums Traunstein gegen eine Betonmauer gefahren und gestorben.

Mit hoher Geschwindigkeit krachte der VW gegen eine Mauer im Parkhaus. © 7aktuell.de | Ferdinand Farthofer

Wie die Polizei mitteile, wollte die Frau am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ins Untergeschoss des Parkhauses in der Wolkersdorfer Straße fahren.

Zuvor hatte sie einen Angehörigen am Krankenhaus abgesetzt.

Videoaufnahmen zeigen, wie der VW die Schrankanlage durchbricht und dann mit hoher Geschwindigkeit ins Parkhaus fährt. Schließlich prallte das Auto ungebremst gegen eine Betonmauer. Die 83-Jährige musste reanimiert werden, verstarb jedoch vor Ort.

"Ob eine akute Erkrankung unfallursächlich war und die Dame deshalb verstarb oder infolge des Aufpralls wird derzeit untersucht", so die Polizei zum Geschehen. Ein Gutachter unterstützt die Ermittlungen.