Tödlicher Unfall im Parkhaus: Auto durchbricht Schranke und kracht gegen Mauer

Eine Frau prallt im Parkhaus mit ihrem Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Mauer. Die Polizei prüft, ob eine Erkrankung den Unfall auslöste.

Von Friederike Hauer

Traunstein - Eine 83-Jährige ist im Parkhaus des Klinikums Traunstein gegen eine Betonmauer gefahren und gestorben.

Mit hoher Geschwindigkeit krachte der VW gegen eine Mauer im Parkhaus.
Wie die Polizei mitteile, wollte die Frau am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ins Untergeschoss des Parkhauses in der Wolkersdorfer Straße fahren.

Zuvor hatte sie einen Angehörigen am Krankenhaus abgesetzt.

Videoaufnahmen zeigen, wie der VW die Schrankanlage durchbricht und dann mit hoher Geschwindigkeit ins Parkhaus fährt. Schließlich prallte das Auto ungebremst gegen eine Betonmauer. Die 83-Jährige musste reanimiert werden, verstarb jedoch vor Ort.

"Ob eine akute Erkrankung unfallursächlich war und die Dame deshalb verstarb oder infolge des Aufpralls wird derzeit untersucht", so die Polizei zum Geschehen. Ein Gutachter unterstützt die Ermittlungen.

Die abgebrochene Schranke steht an der Einfahrt zum Parkhaus des Klinikums Traunstein.
Der Sachschaden wird insgesamt auf 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall im Parkhaus beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0861/9730 bei der Polizeiinspektion Traunstein melden.

