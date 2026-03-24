Kartoffel-Chaos auf der Fahrbahn: Polizei sucht Verursacher
Von Jana Renkert
Allershausen - Ein bislang unbekannter Fahrer hat in den Landkreisen Freising und Dachau am Montagabend eine große Menge Kartoffeln auf mehreren Straßen verloren. Nach Angaben der Polizei haben die Knollen für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt.
Demnach führte die Kartoffel-Spur von Allershausen über weitere Orte, bis sich ihr Verlauf schließlich verlor.
Ersten Schätzungen der Polizei zufolge lagen mehrere Tonnen Kartoffeln auf den Straßen.
Die Knollen wurden von nachfolgenden Fahrzeugen überrollt, wodurch die Fahrbahn stark verschmutzt und rutschig wurde.
Freiwillige Feuerwehren und der örtliche Bauhof waren im Einsatz, um die Straßen zu reinigen und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolfoto)