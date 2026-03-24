Kartoffel-Chaos auf der Fahrbahn: Polizei sucht Verursacher

Allershausen - Ein bislang unbekannter Fahrer hat in den Landkreisen Freising und Dachau am Montagabend eine große Menge Kartoffeln auf mehreren Straßen verloren. Nach Angaben der Polizei haben die Knollen für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt.

Kartoffeln liegen auf der Fahrbahn verteilt. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach führte die Kartoffel-Spur von Allershausen über weitere Orte, bis sich ihr Verlauf schließlich verlor.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge lagen mehrere Tonnen Kartoffeln auf den Straßen.

Die Knollen wurden von nachfolgenden Fahrzeugen überrollt, wodurch die Fahrbahn stark verschmutzt und rutschig wurde.