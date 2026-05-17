Kettenreaktion endet in Motorrad-Unfall: Biker wird von Sprinter überrollt

Bamberg - Am Sonntag war auf der B505 bei Bamberg eine größere Gruppe Motorradfahrer unterwegs, als ein Biker mit weiteren Gruppenmitgliedern kollidierte, so die Polizei . Als wäre das nicht schon schwer genug, wurde er anschließend von einem entgegenkommenden Sprinter überrollt.

Der Biker verletzte sich schwer. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Etwa 30 bis 40 Motorräder waren in Richtung Hirschaid unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle Bamberg-Süd beabsichtigte die Motorradgruppe, nach links auf eine derzeit eingerichtete "Notspur" abzubiegen. Durch die Vielzahl der Fahrzeuge staute sich der Verkehr innerhalb der Kolonne leicht.

Ein Fahrer bemerkte die Situation offenbar zu spät und prallte mit mehreren Motorrädern aus der Gruppe zusammen. Der Mann kam anschließend zu Fall und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ihn ein entgegenkommender Sprinter erfasste und überrollte.