Kettenreaktion endet in Motorrad-Unfall: Biker wird von Sprinter überrollt
Bamberg - Am Sonntag war auf der B505 bei Bamberg eine größere Gruppe Motorradfahrer unterwegs, als ein Biker mit weiteren Gruppenmitgliedern kollidierte, so die Polizei. Als wäre das nicht schon schwer genug, wurde er anschließend von einem entgegenkommenden Sprinter überrollt.
Etwa 30 bis 40 Motorräder waren in Richtung Hirschaid unterwegs.
Kurz vor der Anschlussstelle Bamberg-Süd beabsichtigte die Motorradgruppe, nach links auf eine derzeit eingerichtete "Notspur" abzubiegen. Durch die Vielzahl der Fahrzeuge staute sich der Verkehr innerhalb der Kolonne leicht.
Ein Fahrer bemerkte die Situation offenbar zu spät und prallte mit mehreren Motorrädern aus der Gruppe zusammen. Der Mann kam anschließend zu Fall und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ihn ein entgegenkommender Sprinter erfasste und überrollte.
Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und zum Hergang.
Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach