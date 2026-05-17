Fahrer (18) kommt von der Straße ab und landet in Fluss

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Bei einem Unfall bei Ramsau bei Berchtesgaden ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einem Fluss gelandet.

Von Friederike Hauer

Ramsau - Ein junger Fahrer ist bei einem Unfall mit seinem Auto in Oberbayern von der Straße abgekommen und in einem Bachbett gelandet.

Das Autowrack musste mit einem Kran aus dem Wasser geborgen werden.
Das Autowrack musste mit einem Kran aus dem Wasser geborgen werden.  © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Ersthelfer alarmierten die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 1.40 Uhr von der B305 bei Ramsau aus.

Ein einheimischer 18-Jähriger war zuvor kurz nach dem Felsentor rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Das Fahrzeug überschlug sich und landete dann wieder auf den Rädern in der Ramsauer Ache.

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Der 18-Jährige konnte sich selbst befreien und ans Ufer gelangen. Ersthelfer und die Feuerwehr betreuten ihn, bis er aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Ermittlungen zum Unfall laufen. Dass der junge Mann betrunken gefahren war, musste noch im Krankenhaus bestätigt werden

Der 18-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, erklärte die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsau sicherte die Unfallstelle und half bei der Bergung des Autos mittels Kran aus dem Fluss.

Titelfoto: 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

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