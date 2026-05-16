Tragischer Arbeitsunfall: Mann findet Kollegen tot zwischen Metallteilen

Mühldorf am Inn - Auf einem Betriebsgelände im oberbayerischen Mühldorf am Inn ist am Samstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mitarbeiters feststellen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Laut Angaben der Einsatzkräfte wurden sie gegen 11.20 Uhr über die Integrierte Leitstelle alarmiert.

"Nach bisherigen Erkenntnissen fand ein Mitarbeiter eines technischen Betriebs (...) seinen 51-jährigen Kollegen zwischen mehreren Metallgegenständen eingeklemmt und nicht mehr ansprechbar auf", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen."

Unterstützt von einem Sachverständigen übernahm die Kriminalpolizei Traunstein die Ermittlungen zum Unfallhergang.