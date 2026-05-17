Sechs Verletzte bei Unfall: Kia und Škoda schleudern in Böschung

Mitterteich – Bei einem Unfall am Sonntagvormittag auf der B299 im Landkreis Tirschenreuth sind sechs Menschen verletzt worden.

Der blaue Kia und der Škoda schleuderten nach dem Zusammenstoß in die Böschung. © NEWS5 / Peter Nickl

Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall im Kreuzungsbereich der B299 und der Kreisstraße TIR 22 in Mitterteich zwei Autos beteiligt.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 35-jähriger Škoda-Fahrer gegen 10 Uhr von der Kreisstraße nach links auf die B299 in Richtung des Kreisverkehrs zur A93 abbiegen.

Gleichzeitig war ein 26-jähriger US-Amerikaner mit einem Kia in Richtung der Landesgrenze unterwegs. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die Autos in eine angrenzende Böschung geschleudert.

Je drei Insassen in beiden Fahrzeugen wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin mussten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die restlichen Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken.