Fatales Überholmanöver: Radfahrer wird unter Auto geschoben und eingeklemmt
Thyrnau (Bayern) - Ein missglücktes Überholmanöver hat in Niederbayern am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit drei teils schwer verletzten Menschen geführt. Ein Radfahrer musste von der Feuerwehr unter einem Fahrzeug befreit werden.
Laut Angaben der Polizei waren ein 21-Jähriger und ein 81-Jähriger gegen 15.10 Uhr mit ihren Autos auf der Kreisstraße PA 29 hintereinander in Richtung des Thyrnauer Gemeindeteils Kellberg unterwegs.
Beide überholten dabei zunächst eine Gruppe aus vier Motorradfahrern. Vor den Bikern fuhr ein 57-jähriger Radfahrer.
Der 81-Jährige musste das Überholmanöver wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen, hinter dem Fahrradfahrer einscheren und bremsen.
Der nachfolgende 21-Jährige fuhr dabei aus unklaren Gründen auf das vorausfahrende Auto auf. Dabei wurde der Radfahrer unter den Wagen des Seniors geschoben.
Das Fahrzeug des 81-Jährigen und der Radfahrer gerieten von der Fahrbahn ab und stürzten eine Böschung hinab. Der 57-jährige Radfahrer wurde unter dem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.
Unfall im Landkreis Passau: Drei Menschen verletzt
Er und der 81-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Auch der 21-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt.
Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Passau.
Titelfoto: Robert Geisler/zema-medien.de