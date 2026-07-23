Fatales Überholmanöver: Radfahrer wird unter Auto geschoben und eingeklemmt

Thyrnau (Bayern) - Ein missglücktes Überholmanöver hat in Niederbayern am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit drei teils schwer verletzten Menschen geführt. Ein Radfahrer musste von der Feuerwehr unter einem Fahrzeug befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. © Robert Geisler/zema-medien.de

Laut Angaben der Polizei waren ein 21-Jähriger und ein 81-Jähriger gegen 15.10 Uhr mit ihren Autos auf der Kreisstraße PA 29 hintereinander in Richtung des Thyrnauer Gemeindeteils Kellberg unterwegs.

Beide überholten dabei zunächst eine Gruppe aus vier Motorradfahrern. Vor den Bikern fuhr ein 57-jähriger Radfahrer.

Der 81-Jährige musste das Überholmanöver wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen, hinter dem Fahrradfahrer einscheren und bremsen.

Der nachfolgende 21-Jährige fuhr dabei aus unklaren Gründen auf das vorausfahrende Auto auf. Dabei wurde der Radfahrer unter den Wagen des Seniors geschoben.

Das Fahrzeug des 81-Jährigen und der Radfahrer gerieten von der Fahrbahn ab und stürzten eine Böschung hinab. Der 57-jährige Radfahrer wurde unter dem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.