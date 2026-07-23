Zwei Tote bei schwerem Unfall auf Bundesstraße im Allgäu

Marktoberdorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B12 sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache. Aktuell geht man davon aus, dass die Autos auf der Bundesstraße zusammenstießen. (Symbolfoto) © 123rf/rissix

Nach ersten Informationen der Polizei waren zwei Fahrzeuge bei Marktoberdorf im Ostallgäu zusammengestoßen.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar, ebenso lagen noch keine Informationen zur Identität der Opfer vor.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden keine weiteren Personen durch den Unfall verletzt.

Für die Bergungsarbeiten wurde die B12 zwischen Kraftisried und Geisenried auf einer Länge von sechseinhalb Kilometern komplett gesperrt.

TAG24 hatte über den Unfall, der sich gegen 7.50 Uhr zugetragen hatte, nur wenige Minuten später berichtet. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine konkreten Details zu möglichen Personenschäden.