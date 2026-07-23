Tödlicher Unfall im Wald: Senior (†70) wird zwischen eigenem Traktor und Baum eingequetscht

Rattiszell - Im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ist am Mittwoch ein 70-Jähriger bei Waldarbeiten ums Leben gekommen.

Bei Waldarbeiten ist in Niederbayern ein 70-Jähriger zwischen seinem Traktor und einem Baum eingeklemmt und tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) © 123RF/victority

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, ereignete sich der tödliche Unfall am Vormittag gegen 10 Uhr.

Der Senior war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Traktor auf seinem privaten Waldstück oberhalb von Irling unterwegs.

"Als der Senior einen entwurzelten Baum mithilfe einer Seilwinde bergen wollte, wurde er aus derzeit noch ungeklärter Ursache zwischen seinem Traktor und einem Baum eingeklemmt", teilten die Beamten mit.

"Dabei erlitt er tödliche Verletzungen." Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Auch die Berufsgenossenschaft wurde eingebunden.