Tragischer Unfall in Steinbruch: Mann stürzt mit Radlader in die Tiefe

Wemding - Ein Arbeiter ist bei einem Unfall in einem Steinbruch im schwäbischen Landkreis Donau-Ries schwer verletzt worden.

Der Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Mittwochnachmittag um kurz nach 14 Uhr in dem Steinbruch neben der Staatsstraße 2384 bei Wemding.

Demnach hatte sich in der obersten Reihe des Geländes witterungsbedingt ein Teil des Hanges gelöst. Der Mann hatte das nicht gesehen und fuhr mit einem Radlader zu nah an die Hangkante heran.

Durch das Gewicht der Baumaschine löste sich ein weiterer Teil des Hanges und "riss das Fahrzeug steil nach unten", so die Polizei. Der Radlader überschlug sich beim Sturz mehrmals.

"Das massive Führerhaus verhinderte dem Vernehmen nach lebensbedrohliche Verletzungen", hieß es.