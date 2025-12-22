Kontrolle verloren: BMW-Fahrerin (29) schleudert 100 Meter über Autobahn

Wonsees - Am Sonntagabend krachte es auf der A70 im Landkreis Kulmbach. Eine 29-jährige BMW-Fahrerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die 29-Jährige krachte plötzlich gegen die rechte Außenschutzplanke. © Ferdinand Merzbach/NEWS5

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war die junge Frau gegen 20.50 Uhr auf dem Weg von Bamberg nach Bayreuth, als sie bei Schirradorf plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Anschließend raste sie mit hoher Geschwindigkeit in die rechte Außenschutzplanke. Dabei wurde der BMW rund 100 Meter über die Fahrbahn geschleudert und kam völlig beschädigt zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde die 29-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die A70 musste für rund zwei Stunden zur Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Dafür halfen zahlreiche Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort.