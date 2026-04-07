Kran stürzt um: Arbeiter in Kanzel fallen 50 Meter tief

Bayreuth - Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Oberfranken ist ein Kran umgestürzt. Zwei Arbeiter überstanden den Sturz in der Kanzel unverletzt.

Wie ein gefällter Baum stürzte der Kran um und drückte einen Baucontainer ein. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der rund 50 Meter hohe Kran am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Erlanger Straße um.

Zuvor war er mithilfe eines Autokrans aufgebaut worden. Tonnenschwere Gewichte sollten das Konstrukt stützen.

Während dieses Prozesses sei ein Teil des Fundaments weggesackt, sodass der große Kran umstürzte, erklärte die Polizei. Auch der Ausleger des Autokrans wurde getroffen und abgerissen.

Zwei Arbeiter, die sich während des Unfalls in der Kran-Kabine befanden, überstanden den Sturz in die Tiefe nach ersten Erkenntnissen unbeschadet. Sie seien zur genauen Abklärung sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen.