Kuh will über die Straße und verursacht folgenschweren Unfall

Wackersberg - Eine Kuh hat in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind.

Für eine Kuh kam nach einem Unfall in Oberbayern jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Die Kuh starb am Samstagabend noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Sie überquerte demnach die Kreisstraße TÖL 7 und zwang einen Autofahrer zur Vollbremsung. Eine Autofahrerin dahinter fuhr in das bremsende Auto und schob es gegen die Kuh und ein entgegenkommendes Auto.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde verletzt, ebenso wie der Fahrer, der die Vollbremsung machte.