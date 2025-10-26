Kuh will über die Straße und verursacht folgenschweren Unfall

Eine Kuh läuft auf die Straße und löst einen Unfall aus. Zwei Menschen werden verletzt - die Polizei ermittelt gegen die Halterin des Tiers.

Von Jule Meck

Wackersberg - Eine Kuh hat in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind.

Für eine Kuh kam nach einem Unfall in Oberbayern jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Für eine Kuh kam nach einem Unfall in Oberbayern jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)  © Angelika Warmuth/dpa

Die Kuh starb am Samstagabend noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Sie überquerte demnach die Kreisstraße TÖL 7 und zwang einen Autofahrer zur Vollbremsung. Eine Autofahrerin dahinter fuhr in das bremsende Auto und schob es gegen die Kuh und ein entgegenkommendes Auto.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde verletzt, ebenso wie der Fahrer, der die Vollbremsung machte.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall gegen die Besitzerin einer Kuh. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall gegen die Besitzerin einer Kuh. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Gegen die Halterin der Kuh ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Titelfoto: Bildmontage: Angelika Warmuth/dpa, Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: