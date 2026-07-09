Kutschpferde gehen plötzlich durch: Gespann kracht in wartendes Auto

Aholming - Schreckmoment im niederbayerischen Aholming: Zwei Kutschpferde sind am Mittwochabend beim Absatteln durchgegangen und mit ihrem Gespann quer durch die Gemeinde im Landkreis Deggendorf gerast - dann krachte es.

Die Kutschpferde gingen beim Absatteln plötzlich durch. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Die Tiere rannten laut Polizei zunächst in Richtung Ortsmitte, wendeten abrupt und preschten zurück Richtung Ortsausgang. Dort krachte die Kutsche in ein wartendes Auto.

Die beiden Insassen des Wagens sowie eines der Pferde wurden den Angaben zufolge bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Der Autofahrer und seine Ehefrau seien vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen.

