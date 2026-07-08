Betrunkener Chrysler-Fahrer baut Frontal-Crash mit drei Verletzten

Würzburg/Bergtheim - Bei dem Unfallverursacher ergab ein Atem-Alkoholtest einen Wert von etwa 1,7 Promille: Der 48-Jährige war zuvor mit seinem Chrysler in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Dacia zusammengekracht!

Unfall auf der Kreisstraße WÜ4 im Landkreis Würzburg: Der Rettungsdienst brachte drei verletzte Männer in nahe liegende Kliniken. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße WÜ4 nordöstlich von Würzburg, wie die Polizei in Unterfranken am Mittwoch mitteilte.

Demnach war der 48-Jährige mit seinem Auto gegen 20.15 Uhr aus Hausen/Erbshausen-Sulzwiesen kommend in Richtung der Gemeinde Bergtheim unterwegs.

Am Ortseingang von Bergtheim geriet der Mann mit seinem Chrysler "in der dortigen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn", ergänzte ein Sprecher. Dabei kam es "zu einem Frontalzusammenstoß mit einem mit zwei Personen besetzten Dacia", hieß es weiter.

Infolge des Crashs geriet der Motor des Chryslers in Brand. Mehrere Ersthelfer halfen dem 48-Jährigen und den beiden Männern in dem Dacia beim Aussteigen aus den demolierten Wracks.