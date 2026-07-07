Urlauberfamilie überschlägt sich auf Alpenstraße: Passanten helfen sofort

Schneizlreuth - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land hat sich eine dreiköpfige Touristenfamilie aus den USA mit ihrem Fahrzeug überschlagen.

Eine dreiköpfige Urlauberfamilie aus den Vereinigten Staaten hat sich mit einem geliehenen SUV in Weißbach an der Alpenstraße überschlagen. © BRK Berchtesgadener Land

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Deutschen Alpenstraße in Weißbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Familie mit ihrem geliehenen "BYD Sealion 7" – einem SUV mit E-Antrieb – nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort auf eine ansteigende Steinmauer aufgefahren.

Der Wagen überschlug sich daraufhin und blieb auf der Gegenspur auf dem Dach liegen.

"Der 43-jährige Fahrer wurde nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes nur leicht verletzt. Seine Frau und sein Sohn kamen mit dem Schrecken davon", so die Einschätzung des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Berchtesgadener Land.

"Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten bei der Leitstelle Traunstein einen Notruf ab." Der Fahrer wurde nach einer ersten Untersuchung vor Ort in eine Kreisklinik eingeliefert.