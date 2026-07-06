Tödlicher Unfall am Bodensee: Lkw durchbricht Leitplanke und bleibt über Tal hängen

Lindau - Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, krachten auf der B31 zwischen Lindau und Kressbronn am Bodensee ein Lkw und ein rotes Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach der Lkw die Leitplanke und blieb mit dem Fahrerhaus über einem Tal hängen.

Der Lkw hat die Leitplanke durchbrochen. © Davor Knapmeyer / EinsatzReport24

Die 81-jährige Fahrerin des Wagens kam laut Zeugenaussagen vor dem Unfall mehrfach auf die Gegenfahrbahn.

Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei Bayern in einer Pressemitteilung mit.

Ein weiteres Auto mit zwei Insassen kollidierte leicht mit dem ausweichenden Lkw. Sie mussten zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Aufprall wurde der Kraftstofftank des Lastwagens beschädigt, sodass Betriebsstoffe austraten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lindau und Weißensberg waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Bundesstraße blieb für Bergungs-, Reinigungs- und Ermittlungsarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt.