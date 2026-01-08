Unfall beim Holzmachen mit Vater: 14-Jähriger von Baumstamm am Kopf getroffen
Von Roland Beck und Benedikt Zinsmeister
Mühlhausen - In der Oberpfalz ist ein 14-Jähriger bei Waldarbeiten am Kopf verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei half der Jugendliche seinem Vater am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Weihersdorf, einem Gemeindeteil von Mühlhausen im Landkreis Neumarkt.
Dabei durfte er unter Aufsicht die Fernbedienung einer Seilwinde bedienen, mit der ein Baumstamm gezogen wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Stamm an einem Baumstumpf verkantet. In der Folge verlor der 14-Jährige offenbar die Kontrolle, woraufhin der Stamm ausschwenkte und den Jugendlichen im Schläfenbereich traf.
Der 14-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.
