Unfall beim Holzmachen mit Vater: 14-Jähriger von Baumstamm am Kopf getroffen

In einem Waldstück bei Mühlhausen in der Oberpfalz ist ein 14-Jähriger bei Waldarbeiten von einem Baumstamm am Kopf getroffen worden.

Von Roland Beck und Benedikt Zinsmeister

Mühlhausen - In der Oberpfalz ist ein 14-Jähriger bei Waldarbeiten am Kopf verletzt worden.

Der Jugendliche half seinem Vater im Wald. (Symbolfoto)
Der Jugendliche half seinem Vater im Wald. (Symbolfoto)  © 123rf.com/victority

Nach Angaben der Polizei half der Jugendliche seinem Vater am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Weihersdorf, einem Gemeindeteil von Mühlhausen im Landkreis Neumarkt.

Dabei durfte er unter Aufsicht die Fernbedienung einer Seilwinde bedienen, mit der ein Baumstamm gezogen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Stamm an einem Baumstumpf verkantet. In der Folge verlor der 14-Jährige offenbar die Kontrolle, woraufhin der Stamm ausschwenkte und den Jugendlichen im Schläfenbereich traf.

Der 14-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Titelfoto: 123rf.com/victority

Mehr zum Thema Bayern Unfall: