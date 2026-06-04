Letzter in der Kolonne: Biker (†60) kommt von Straße ab und stirbt

Saldenburg - Auf der Bundesstraße bei Saldenburg war ein 60-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit einer Motorradgruppe unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn Richtung Passau ab.

Die Polizei musste nach dem Unfall die Bundesstraße sperren. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Durch den Unfall kam der Motorradfahrer ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

So fuhr er als Letzter einer Gruppe von Motorradfahrern in besagte Kurve und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Rettungsdienst habe noch versucht ihn zu retten, doch der Mann sei am Unfallort gestorben.

Weitere Beteiligte gab es laut Polizei nicht. Weshalb der Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam, sei noch unklar.