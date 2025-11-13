Linienbus rammt Seniorin: 74-Jährige stirbt trotz schneller Hilfe

Puchheim - Am Mittwoch überquerte gegen 12 Uhr mittags eine Seniorin die Adenauerstraße auf Höhe des Bürgerparks Kennedystraße , als sie plötzlich von einem Linienbus erfasst wurde. Die 74-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus.

Trotz schneller Hilfe starb die Seniorin im Krankenhaus. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der 47-jährige Fahrer des Busses fuhr frontal gegen die Seniorin, die durch den Aufprall auf die Straße stürzte. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Ärztin, die sich zufällig am Unfallort in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) befand, leistete sofort Erste Hilfe. Die wenig später eintreffenden Rettungskräfte kümmerten sich weiter um die verletzte Frau, die nach Erstversorgung ins Klinikum Großhadern gebracht wurde.

Leider konnte ihr dort nicht mehr geholfen werden und die 74-Jährige verstarb wenig später am Nachmittag im Krankenhaus.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten. Die Adenauerstraße war während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden nicht befahrbar.