Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Von Ute Wessels Lappersdorf. Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, darunter ein Polizeiauto, sind vier Menschen am Dienstag verletzt worden.

Vier Personen erlitten Verletzungen, auch ein Polizeiwagen war an dem Unfall beteiligt. © Moller-Schuh/Vifogra GmbH/dpa Eine Person habe schwere, drei weitere leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zwei Personen sollen von der Feuerwehr aus den kollidierten Autos befreit worden sein, berichtet die Foto-Agentur Vifogra.