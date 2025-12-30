Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, darunter ein Polizei sind vier Menschen in Lappersdorf in der Oberpfalz verletzt worden.

Von Ute Wessels

Lappersdorf. Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, darunter ein Polizeiauto, sind vier Menschen am Dienstag verletzt worden.

© Moller-Schuh/Vifogra GmbH/dpa

Eine Person habe schwere, drei weitere leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zwei Personen sollen von der Feuerwehr aus den kollidierten Autos befreit worden sein, berichtet die Foto-Agentur Vifogra.

Wie es zu dem Unfall in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) kam, war zunächst unklar. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen.

