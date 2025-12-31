Tödlicher Unfall: VW kracht frontal in Audi, 53-Jähriger stirbt

Röttenbach - Bei einem Unfall im Landkreis Ansbach ist am späten Dienstagabend ein 53-jähriger Mann gestorben, zwei junge Menschen wurden schwer verletzt.

Die Autos schleuderten nach dem Zusammenprall zur Seite. Was zuvor genau passiert ist, muss ermittelt werden. © vifogra / Ralph Goppelt

Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige gegen 23 Uhr mit seinem VW auf der St2221zwischen Heinersdorf und Röttenbach unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein 18-Jähriger mit einer 15-jährigen Beifahrerin in einem Audi auf der Strecke.

Welches Auto in welche Richtung fuhr, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, so die Polizei. Sicher ist, dass der VW und der Audi frontal zusammenkrachten.

Der 53-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Insassen des Audis wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.