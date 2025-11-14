Lkw-Fahrer übersieht Fahrrad: Frau wird unter Sattelzug geschleudert und stirbt

Neutraubling - Eine 37-jährige Frau hat bei einem Unfall im Landkreis Regensburg ihr Leben verloren.

Die Fahrradfahrerin erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. © vifogra / Moller-Schuh

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 39-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr in Neutraubling von der Walhallastraße in die Hartlinger Straße abbiegen.

Dabei übersah er offenbar die 37-Jährige, die zur gleichen Zeit auf dem Radweg der Walhallastraße in Richtung Norden unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau den Angaben zufolge unter den Sattelzug geschleudert und überrollt.

"Im Verlauf dieser Kollision ist die Person leider verstorben – direkt am Unfallort noch", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Neutraubling.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.