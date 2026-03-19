Traktor nimmt Dacia die Vorfahrt: Autofahrer schwer verletzt

Wiggensbach - Bei einem Unfall mit einem Traktor im Oberallgäu wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Der Traktor überstand den Zusammenstoß unbeschadet, das Auto musste abgeschleppt werden. © Michael Breher / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2376.

Ein 22-Jähriger fuhr gegen 7.25 Uhr mit seinem Dacia von Wegscheidel kommend in Richtung Ermengerst. Zeitgleich wollte ein 18-Jähriger mit seinem Traktor von Wagenbühl in die Staatsstraße nach links einfahren.

Laut Polizei nahm der Traktorfahrer dem Autofahrer die Vorfahrt, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Dacia krachte in die Schaufel des Frontladers, der 22-Jährige wurde eingeklemmt.

Er konnte sich dann zwar selbst befreien, musste aber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Der 18-Jährige blieb unverletzt, der Traktor unbeschädigt. Der Dacia musste mit einem geschätzten Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro abgeschleppt werden.